SWR1 Sonntagmorgen am 13.08.2023

per Mail teilen

Die Themen:

Umfrage: Ziehen wir uns immer stärker ins Private zurück? /

Der Rückzug ins Private. Gespräch mit Stephan Grünewald, rheingold-Institut /

Standpunkt: Amazonas-Gipfel - So wird die Welt nicht gerettet /

Besonderes Brauchtum: Kräuterkränze für Mariä Himmelfahrt /

Die Marienwallfahrt: Gespräch mit Pfarrer Klaus Holzamer, Seelsorger in Lourdes /

Auf der Flucht - Frauen zwei Jahre nach Beginn der Evakuierung der Ortskräfte aus Afghanistan /

Besondere Kunstaktion: Tibetanische Mönche erstellen Mandalas in Basel /

Teaserbeitrag zu SWR2 Glauben: Transgenerationale Traumata und ihre Folgen

Redaktion: Claudia Bathe