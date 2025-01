Falschfahrer – wie verhalte ich mich richtig?

per Mail teilen

Es ist der Albtraum von Autofahrern: die Begegnung mit einem Falschfahrer. Rund 2.000 Menschen werden pro Jahr in Deutschland zu Geisterfahrern. Und mehr als die Hälfte von ihnen sind 65 Jahre und älter.

Theoretisch kann es aber jedem passieren. Schlechte Sicht, Unaufmerksamkeit oder auch gesundheitliche Probleme.

Wie verhält man sich, wenn man merkt, dass man in der falschen Richtung aufgefahren ist oder die Meldung im Radio hört? Darüber sprechen wir mit Constantin Weis von der Verkehrsdirektion in Mainz.

Verhaltensregeln für Falschfahrer

SWR1: Ist die richtige Reaktion mit seinem Auto irgendwie auf den Standstreifen zu kommen?

Constantin Weis: Das ist von der Idee her gar nicht so schlecht. Wenn man feststellt, dass man tatsächlich selbst Falschfahrer ist, ist es zunächst einmal wichtig, dass man sich erkennbar macht,

indem man das Licht und die Warnblinkanlage einschaltet und

umgehend versucht, an den nächsten Fahrbahnrand zu kommen.

Das wäre in diesem Fall Richtung Standstreifen auf der Autobahn, um die entgegenkommenden Fahrzeuge nicht weiter zu gefährden.

SWR1: Macht es Sinn, wenn ich als Falschfahrer unterwegs bin, an der Mittelleitplanke anzuhalten und da das Fahrzeug abzustellen?

Weis: Ja. Wenn man dann rechts fährt, ist man auf der Überholspur. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil dort in der Regel die Geschwindigkeiten der entgegenkommenden Fahrzeuge noch höher sind – und damit auch ein erheblich größeres Gefahrenpotenzial mit einhergeht.

Wenn man es geschafft hat, sein Fahrzeug an der Seite abzustellen,

aus dem Fahrzeug aussteigen,

eine Warnweste anziehen und

versuchen hinter die Schutzplanke zu kommen beziehungsweise weg von der Fahrbahn.

Dann die Polizei anrufen und den Notruf wählen.

Man sollte unter keinen Umständen versuchen, irgendwie zu wenden, um wieder richtig zu fahren.

Verhaltensregeln für den Verkehr

SWR1: Jetzt schauen wir mal auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Was raten Sie denn denen, die auf einen Falschfahrer treffen?

Weis: Wenn ich auf einen Falschfahrer treffe, auf jeden Fall den Notruf wählen, wenn er bereits an mir vorbeigefahren ist. Und melden, wo Sie sich aktuell befinden, in welche Richtung und auf welcher Autobahn Sie fahren. Vielleicht auch, wo man losgefahren ist und die besagte Stelle, an der der Falschfahrer mir entgegengekommen ist.

Wenn ich im Radio höre oder übers Navigationssystem angezeigt bekomme, dass ein Falschfahrer auf meiner Strecke ist, dann ist es sehr wichtig,

die Geschwindigkeit zu verringern,

die Warnblinkanlage einzuschalten, um Fahrzeuge hinter einem zu warnen und

rechts an den Fahrbahnrand zu kommen, weil der Falschfahrer mir in der Regel auf der Überholspur entgegenkommt.

Unter keinen Umständen zu überholen und

ausreichend Abstand zum Vordermann zu halten, falls es zu gefährlichen Bremsmanövern kommt.

Nach Möglichkeit abzufahren, beispielsweise auf den nächstgelegenen Parkplatz oder die nächste Ausfahrt auf der Autobahn zu nehmen.

Das ist die sicherste Variante.

Das Interview führten Claudia Deeg und Christian Balser.