Hohe Geschwindigkeit und tödliche Unfälle

Im Frühjahr starten wieder viele in die E-Bike- und Pedelec-Saison. Damit häufen sich aber leider auch schwere Unfälle, in denen die Fahrer verwickelt sind. Deshalb bietet der ADAC wieder Sicherheitstrainings für Pedelec- und E-Bike-Fahrer an.

Worauf sie beim Fahren jetzt schon achten können und wie das Training abläuft, erklärt Frank Hofferberth vom ADAC. Audio herunterladen (2,1 MB | MP3) Ist ein E-Bike gleich ein Pedelec? Der Unterschied zwischen E-Bike und Pedelec Beim Pedelec tritt die Unterstützung des Motors nur in Kraft, wenn ich in die Pedale trete. Ein E-Bike ist eigentlich ein Fahrrad, das elektrisch fährt, auch ohne, dass ich trete. Was macht das Fahren mit einem Pedelec oder E-Bike so gefährlich? Warum braucht man ein Sicherheitstraining? Meistens sind es ältere Menschen, die sich solche Fahrräder kaufen, um eine Motorunterstützung zu haben. Sie sagen, "Ich bin schon mein Leben lang Fahrrad gefahren. Da kann ich auch so etwas fahren". Dabei wird aber die Unterstützung des Motors unterschätzt und man ist viel schneller unterwegs. Man muss auch beim Bremsen berücksichtigen, dass man viel schneller unterwegs ist. Und das ist das Fatale an diesen Fahrrädern, Das lernt man in zwei Stunden beim Sicherheitstraining Man lernt zunächst mal sein Fahrrad richtig kennen. Was ist wo, wie kann ich schalten, wo sind die Bremsen? Im Fahrtraining wird Slalom und Kurven gefahren. Und es wird das Bremsen geübt. Fahrtipps aus dem Sicherheitstraining mit dem E-Bike oder Pedelec Worauf man unbedingt beim E-Bike oder Pedelec fahren achten sollte Es gibt schon E-Bikes mit Vollautomatik, aber die meisten haben noch eine Schaltung. Daher ist es wichtig ist, wenn ich irgendwo anhalte, die Gänge wieder herunterschalten. Damit kann ich auch wieder vernünftig anfahren. Auch das Bremsen üben ist ganz wichtig. Bei einem Überbremsen kommt es vielleicht zu einem Überschlag. Das ist mit ein Grund für viele tödliche Unfälle mit diesen Fahrrädern. Nächster Termin Am Sonntag, 13. April, findet das nächste kostenfreie Training im rheinhessischen Alzey statt, ab 10 Uhr auf dem Schulhof der Gustav-Heinemann-Schule. Weitere Termine sind 2025 in Planung. Aktuelle Informationen findet ihr hier automobil-club-alzey.de .