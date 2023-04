Das allerbeste Konzerterlebnis, der Tag ihres größten sportlichen Erfolgs, ein besonderer Geburtstag oder vielleicht der Tag, an dem Sie Ihren Lieblingsmenschen kennengelernt haben? Schicken Sie uns das Datum und die Geschichte von Ihrem besonderen Erlebnis – und wir liefern den Nummer-1-Hit von diesem Tag.

SWR1 Tage wie dieser am 1. Mai von 13 bis 24 Uhr

Manchmal passt der Song wie die Faust aufs Auge zur Geschichte: Wer am 6. Juli 1970 geboren wurde, hat als passenden Nummer-1-Hit aus den USA "Mama Told Me Not To Come" der Band Three Dog Night. Und wer am 1. September 1984 seine Ausbildung zum Elektriker begonnen hat, startete mit der passenden Nummer 1 der deutschen Single-Charts "High Energy" von Evelyn Thomas. Wie passt das wohl bei Ihnen zusammen?

Melden Sie sich bei uns mit Ihrem besonderen Moment!

Ihren ganz persönlichen Hit hören Sie Montag, 1. Mai von 13 bis 24 Uhr auf SWR1 Rheinland-Pfalz