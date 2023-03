Ticketpreise für Live-Konzerte sind in den letzten Jahren ins Astronomische gestiegen. Für besonders gefragte Bands, Musikerinnen und Musiker sind Summen von weit über hundert bis mehrere hundert Euro pro Ticket schon lange normal.

Die britische Band The Cure will sich damit nicht länger abfinden. Für ihre Konzerttermine in den USA im Mai und Juni 2023 haben die Musiker jetzt angekündigt: "Wir möchten, dass die Tour für alle unsere Fans bezahlbar ist, deswegen gibt es eine große (und wir finden faire) Reichweite an Preisoptionen für alle Shows."

The Cure auf Instagram

Was sind Sie bereit zu zahlen? So haben Sie abgestimmt:

