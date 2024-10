London-Hits sammeln und The Cure live in London erleben

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Gewinnaktion "London-Hits sammeln und The Cure live in London erleben". Mit der Teilnahme erkennt der/die Teilnehmer*in ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

Veranstalter des Gewinnspiels "London-Hits sammeln und The Cure live in London erleben" ist der SWR. Zu gewinnen sind bei SWR1 Rheinland-Pfalz 1 mal 2 Tickets für das Konzert von The Cure am 01.11.2024 in London/Troxy (490 Commercial Rd, London E1 0HX, Vereinigtes Königreich; präsentiert von AAA Entertainment). Im Gewinn enthalten sind zwei Hotelübernachtungen für je zwei Personen im Motel One London Tower Hill (24-26 Minories, London EC3N 1BQ). Anreisetag ist Freitag, der 01.11.2024, Abreisetag ist Sonntag, der 03.11.2024. Die An- und Abreise erfolgt mit dem Flugzeug Economy ab Frankfurt Main International Airport und ist im Gewinn inbegriffen. Für den Konzertbesuch, die Hotelübernachtung sowie die An- und Abreise per Flugzeug gilt: Gewinngegenstand ist die Vermittlung zweier Konzerttickets, zweier Hotelübernachtungen für zwei Personen sowie je zweier Hin- und Rück-Flugtickets zugunsten des/der Gewinners/Gewinnerin. Hierdurch werden keine vertraglichen oder sonstigen rechtlichen Beziehungen zwischen dem/der Gewinner/Gewinnerin, deren/dessen Begleitperson und dem SWR begründet. Bei den Konzertveranstaltungen, den Hotelübernachtungen sowie den Flugreisen handelt es sich nicht um vom SWR verantwortete Leistungen. Etwaige Ansprüche sind dem jeweiligen Konzertveranstalter, dem Hotel bzw. der Bahn gegenüber geltend zu machen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Konzertveranstalters, Hotels und der Bahn. Sonstige Aufwendungen sind nicht Gegenstand des Gewinns. Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel beträgt 18 Jahre. Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmende benötigen einen gültigen Reisepass. Zur Teilnahme an der Aktionen müssen die Teilnehmenden im Teilnahmezeitraum vom 23.10.2024 bis zum 25.10.2024 in der Sendung "Guten Morgen Rheinland-Pfalz" in der Zeit von 06:00 bis 09:00 Uhr in sechs Spielrunden einen bestimmten Hit erkennen und notieren. Diese Hits ergeben die Liste der "London-Hits". Die gesuchten Hits werden durch die Ansage "Jetzt London-Hits sammeln" anmoderiert. Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung (sechs richtige Hits) wird am Finaltag (25.10.2024) der Gewinner ausgelost. Der/die Gewinner/Gewinnerin wird telefonisch oder schriftlich benachrichtigt. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt. Falls der/die Teilnehmer*in den Gewinn nicht annehmen kann oder will, informiert er/sie umgehend den SWR telefonisch unter 06131 92 93 11 11 oder per E-Mail an rp@swr1.de. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter swr.de/datenschutz. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Bild- und Tonaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR Fernsehen/Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere SWR.de) und/oder Media- bzw. Audiotheken des SWR, der ARD sowie über Drittplattformen (z. B. YouTube, Facebook, Instagram) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf. Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch ihre Begleitpersonen dem Vorstehenden zustimmen. Der SWR behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung abzusagen, abzubrechen oder zu verschieben. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR1 Rheinland-Pfalz zu. Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, der Manipulation, des Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstiger unerlaubter Handlungen vorliegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.