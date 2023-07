Stiftung Warentest empfiehlt

Stiftung Warentest hat Spülmaschinentabs getestet. Insgesamt wurden 29 Produkte unter die Lupe genommen. Wir haben nachgefragt, welche Tabs sich lohnen.

Ob Sie lieber zu teureren Marken greifen sollten oder, ob sich die günstigen Produkte der Handelsmarken durchsetzen haben wir Daniel Kastner von der Stiftung Warentest gefragt.

Testsieger

SWR1: Welche Spülmaschinentabs eignen sich denn nun am besten?

Daniel Kastner: Wenn Sie Geld sparen wollen, können Sie jedenfalls bei uns im Test nahezu jede Handelsmarke nehmen. Die Testsieger kommen von DM und von Lidl. Das sind auch günstigere, die Kosten pro Spülgang ungefähr 0,11 € und die reinigen auch gut. Also zum Beispiel auch Gläser.

Wenn Sie sich hingegen für Markenprodukte, wie zum Beispiel Somat oder Finish entscheiden, haben Sie eher schlechtere Karten, wie unser Test ergeben hat. Die sind erstens relativ teuer mit 0,14 € bis 0,19 € pro Spülgang und zweitens reinigen sie größtenteils nicht so gut.

Zum Geldsparen empfielt Stiftung Warentest die Handelsmarken. Colourbox

So lief der Spülmaschinentab-Test ab

SWR1: Wie wird sowas ermittelt? Wie oft wird da gespült?

Kastner: Ich kann gar nicht sagen, wie viele Dutzend oder 100 Male das Geschirr dabei durch die Maschinen gejagt wird. Aber wir haben zum Beispiel 11 verschiedene Schmutzarten, die wir dabei auf Gläser, Tassen und Teller auftragen. Das wären zum Beispiel Tee, Milchhaut, Lasagne oder Crème Brûlée.

Wir testen natürlich auch noch andere Dinge. Zum Beispiel, wie gut die Enthärterfunktion gegen Kalkbelege ist, wie gut sie klarspülen können und auch wie stark sie die Gewässer belasten.

SWR1: Und was ist wichtiger? Die Spülmaschine oder der Tab?

Kastner: Es kommt schon auf beides an. Wir haben tatsächlich in derselben Testausgabe auch Spülmaschinen getestet. Was wir dort festgestellt haben ist, dass man mit dem Eco-Programm, was bis zu 4 Stunden dauern kann, die besten Spielergebnisse erzielt.

Spülmaschine und Reinigungstab: für gute Ergebnisse kommt es auf beides an. Colourbox COLOURBOX33980974

Zusammenfassung

SWR1: Ihr Test hat ergeben, dass die preiswerten aus dem Discounter auch die besten sind, richtig?

Kastner: Tatsächlich sind die Discounter oder Supermarkttabs, also die Eigenmarken, sowohl günstiger als auch bei der Reinigung am besten.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Frank Jenschar.