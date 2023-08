Uwe Stalter kommt eigentlich aus Neustadt an der Weinstraße. Er ist aus gesundheitlichen Gründen nach Teneriffa gezogen, weil ihm sein Arzt dazu geraten hat, für fünf Jahre auf eine kanarische Insel zu ziehen. Aus den fünf Jahren wurden 35 und seine Probleme mit Asthma sind durch die "schöne Meeresluft" schnell verschwunden.

Die ersten Jahre in der neuen Heimat waren nicht einfach, sagt Stalter. Am Anfang haben ihm vor allem Familie und Freunde gefehlt, außerdem ist "die Pfalz auch schön". Wenn er Urlaub macht, kommt Uwe Stalter auch gerne wieder in die Pfalz zurück – so auch in diesem Jahr. Und es ging nicht ohne Souvenir wieder zurück auf die Insel: Er hat sich Saumagen einschweißen lassen, von dem er immer noch viel zu essen hat.

Die Waldbrände im Norden der Insel haben auch ihn sehr getroffen, da durch die Brände viel einzigartige Natur zerstört wurde.

