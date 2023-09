per Mail teilen

Das können Eltern und Kinder tun, um sich auf dem Schulweg sicher zu verhalten.

Nach der Entführung und dem mutmaßlichen Missbrauch eines zehnjährigen Schulkindes aus Edenkoben (Pfalz) fragen sich viele Eltern, wie sie ihre Kinder auf dem Schulweg am besten schützen. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen gibt Eltern und Kindern Tipps, wie sie sich verhalten sollten und was sie tun können.

Tipps für Kinder

Tipps für Kinder auf dem Schulweg – Schutz vor Sexualstraftätern immer denselben Schulweg nehmen, wenn möglich nicht allein laut und deutlich sagen, wenn du etwas nicht möchtest wenn du dich bedroht fühlst: laut schreien und Hilfe holen nie zu nah an ein Auto herangehen im Notfall immer den Notruf der Polizei wählen: 110 wenn dir etwas komisch vorkommt, sag deinen Eltern oder den Lehrern und Lehrerinnen Bescheid (Quelle: Polizei Nordrhein-Westfalen)

Tipps für Eltern

Tipps für Eltern – Schutz vor Sexualstraftätern klare Verhaltensregeln mit den Kindern absprechen den Kindern erklären, dass sie Rechte haben und "Nein" sagen dazugehört Kindern zeigen, wohin sie sich auf dem Schulweg im Notfall wenden können (z. B. ein Geschäft) mit der Schule und anderen Eltern genau vereinbaren, wer die Kinder dort abholen darf (Quelle: Polizei Nordrhein-Westfalen)

Weitere Informationen und Tipps zum richtigen Verhalten, wenn Kinder in der Öffentlichkeit angesprochen werden, finden Sie bei der Polizei Nordrhein-Westfalen:

