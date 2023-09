per Mail teilen

Peter Maffay hat seine letzte große Tour angekündigt. Auf der "We Love Rock ’n’

Roll – Farewell Tour 2024" wird er in zehn Städten auftreten. SWR1 Musikredakteurin Nina Waßmundt hat die Pressekonferenz verfolgt.

Die Tournee wird die "letzte sein dieser Art", sagte Maffay. Er möchte sich danach mehr auf seine Familie konzentrieren. Doch ganz wird er nicht von der Bühne verschwinden – der Sänger wird noch auf einigen Open-Air Shows zu sehen sein.

Mit prominenter Unterstützung! Maffay hatte nämlich noch eine Überraschung parat: US-Sängerin Anastacia wird ihn als Vorprogramm auf seiner Tour begleiten und sicherlich auch das ein oder andere Duett singen. Die beiden haben zusammen auch einen neuen Song aufgenommen: "Just You" ist die englische Version von Maffays Nummer-Eins-Hit "So bist du" von 1979.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Veit Berthold.