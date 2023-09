Nach der Entführung einer 10-Jährigen Schülerin auf dem Schulweg in Edenkoben sind Eltern und Kinder in der Region sehr besorgt. In solchen Fällen werden Schulpsychologen gerufen.

Oliver Appel ist Leiter der Abteilung Schulpsychologie des pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz. Er erzählt uns, was Schulpsychologen in diesen Krisenfällen tun können und was für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und Kinder jetzt wichtig ist. Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.