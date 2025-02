Diese nützlichen Gartengeräte brauchen Sie zum Gärtnern

Braucht man denn wirklich einen ganzen Schuppen voller Werkzeug? Wir haben mit SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer darüber gesprochen, welche Grundausstattung Sie zum Gärtnern im Alltag tatsächlich benötigen.

Der Spaten

Das Gärtnern geht mit vielen verschiedenen Bodenarbeiten einher. Vom Umgraben ganzer Beete über das Ausbuddeln alter tief verwurzelter Bäume und Sträucher, bis hin zum Einpflanzen neuer Gewächse. Daher ist das grundsätzlich wichtigste Werkzeug im Garten für unsere Gartenexpertin der Spaten. Hier empfiehlt Bauer einen Spitzspaten, da dieser leicht in schweren, lehmigen Boden hineingleiten kann. Falls sich das Wurzelwerk im Boden so sehr verzweigt hat, dass für den Spaten kein Durchkommen mehr möglich ist, kann Ihnen auch eine Spitzhacke (sogenannter Pickel) weiterhelfen, um den Boden zu lockern und Verwachsungen zu lösen.

Die Handschaufel, die Harke und der Rechen

Auch eine Handschaufel sollte laut der Gartenexpertin in Ihrem Garten nicht fehlen, vor allem um Blumen-, Obst- oder Gemüsebeete zu bepflanzen. Mit einer Harke können Sie besonders gut obere Erdschichten umschichten, somit können Sie frische Samen mithilfe des Rechens direkt ins Beet bringen. Auch Laub, Unkraut oder Grünschnitt können Sie damit grob aus dem Garten fegen. Alternativ zur Harke ist ein Rechen sehr gut dafür geeignet, um Rasenschnitt, Blätter, Laub oder Äste fein vom Rasen zusammenzufegen.

Die Gartenschere

Die Gartenschere ist ein besonders wichtiger kleiner Helfer. Mit ihr können beispielsweise Kräuter geerntet und Pflanzen zurückgeschnitten werden. Sie ist häufig in Gebrauch und sorgt für Ärger, wenn sie nichts taugt. Daher betont Bauer, wie wichtig es ist, das richtige Werkzeug in einer guten Qualität zu kaufen.

Eine scharfe Gartenschere ist unerlässlich bei der Gartenarbeit. Sie hilft Äste und Sträucher zurückzuschneiden und bei der Ernte von Kräutern. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Annette Riedl

Qualitative Gartengeräte erkennen

Unsere Gartenexpertin rät dazu, in den Fachmarkt zu gehen, die verschiedenen Werkzeuge in die Hand zu nehmen und miteinander zu vergleichen. Einmal ein billiges oder günstiges Modell und dann ein teures Modell in die Hand nehmen, dann können Sie den Unterschied deutlich erkennen. Probieren Sie die Werkzeuge aus, prüfen Sie die Verbindungen und inspizieren Sie die vermeintlichen "Sollbruchstellen" genau. Und: kaufen Sie rostfreien Stahl — dann haben Sie wirklich lange was von den Gartengeräten.

Über unsere Gartenexpertin

Gartenbloggerin und Gartenplanerin Natalie Bauer (c) Natalie Bauer / https://wildes-gartenherz.de/

Die SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer bloggt unter "Wildes Gartenherz" regelmäßig über ihren Garten und gibt "gerne mit humorvollem Mundwerk" hilfreiche Tipps rund um Garten und Pflanzen.