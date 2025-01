per Mail teilen

"Dampfradiorevue mit Fundstücken aus den Funkhäusern", so beschreibt Bastian Pastewka seinen Hörspiel-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek.

Schauspieler und Comedian Bastian Pastewka ist großer Krimi-Fan. In seinem ARD-Hörspiel-Podcast "Kein Mucks!" poliert er mit seinem Team alte Radiokrimis wieder auf.

Bastian Pastewka lebt in "Kein Mucks!" seine Liebe zu alten Krimis aus

SWR1: In der ARD-Audiothek gibt es den Krimipodcast "Kein Mucks!" mit Ihnen. Sie beschreiben im Trailer den Podcast als "Dampfradiorevue mit Fundstücken aus den Funkhäusern". Das ist mal ein toller Begriff. Als Hörer sind Sie schon mit Liebe dabei, oder?

Bastian Pastewka: Ich bin ein Fan von alten Kriminalhörspielen. Die liegen nun mal in den Landesfunkhäusern der ARD Anstalten. Deshalb war es toll, dass wir da so zusammenarbeiten konnten, dass wir diese alten Hörspiele aus den Archiven holen und eben in jeder Podcast Folge eines davon bringen. Meistens sind das kurze, in sich geschlossene Unterhaltungshörspiele aus den 50er- und 60er-Jahren.

Ich mag am liebsten diese Pappmaché-Krimis, wo der Kommissar sagt: "Moment, wenn der Mörder in Zimmer drei liegt, dann muss der Schurke in der Nähe sein", und sowas. Es sind ganz profane und einfache Botschaften, die da gesendet werden. Aber eben mit Spielfreude der beteiligten Darstellerinnen und Darsteller.

Das sind meistens Schauspielerinnen und Schauspieler aus alter Zeit. Hans Paetsch, Manfred Steffen, Evelyn Hamann, Martin Held – wen hatten wir nicht schon alles in unseren mittlerweile 136 Folgen.

Der Podcast-Tipp für Neueinsteiger von Bastian Pastewka

SWR1: In dieser Podcast-Staffel von "Kein Mucks!" - gibt es eine Lieblingsfolge, wo Sie sagen: Die ist bei mir ganz weit vorn?

Pastewka: Ich empfehle jedem, der unseren Podcast noch nicht kennt, "Der Kopf in der Schlinge" von 1954 mit Martin Heldt in der Hauptrolle. Die ist ganz toll. Es gibt sogar auch Ratekrimis, Inspektor Hornleb beispielsweise. Dort wird man am Ende moderativ aufgefordert, den Täter selbst zu ermitteln.

Ich empfehle jedem, der unseren Podcast noch nicht kennt, "Der Kopf in der Schlinge".

Der Kommissar sagt irgendwann: "Moment, jetzt haben wir alle Zeugenaussagen gehört. Jetzt müsste es doch mit dem Zweifel zugehen, dass wir nicht auch den Täter ermitteln". Dann kommt lustige Musik und das Publikum darf in dieser Zeit raten und überlegen, wer der Täter ist. Zum Schluss gibt es dann eine Auflösung. Superlustig! Da kriegen wir am besten positive Reaktionen.

So entsteht eine Podcast-Folge von "Kein Mucks!"

SWR1: Und wenn Sie im Studio stehen und den Podcast einsprechen, fiebern Sie dann noch mit oder kennen Sie das vorher schon alles bis zum Ende?

Pastewka: Meine Redaktion und ich, wir hören sämtliche Angebote durch, die wir bekommen aus den ARD-Funkhäusern. Wir bekommen manchmal Krimis, die von der Beschreibung her toll klingen. Und wir merken dann: hinten raus ist es sehr mehlig.

Bei anderen Hörspielen, wo die Beschreibung eher so mittelgut ist, merken wir plötzlich eine Überraschung! Das ist ja ein richtig tolles, interessantes Stück. Aber tatsächlich höre ich mir die Hörspiele bis zu drei oder vier Mal an, wenn ich sie nicht schon gut kenne. Und dann entscheide ich, was ich moderativ vorne und hinten noch erwähnen kann.

"Kein Mucks!" – Der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka in der ARD-Audiothek