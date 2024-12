Auch 2024 war wieder ein sehr musikalisches Podcastjahr bei uns. Hier stellen wir euch eure beliebtesten Podcastfolgen der SWR1 Meilensteine nochmal vor.

In diesem Jahr haben wir wieder viele Folgen unserer SWR1 Meilensteine aufgenommen, aus allen möglichen Genres: von Metal bis Pop war quasi alles mit dabei. Wir hatten tolle Gäste, wie zum Beispiel Kult-Musikjournalist Markus Kavka, mit dabei und haben uns richtig tief durch die Geschichts- und Plattenkisten gewühlt.

Zum Jahresabschluss (und zur Überbrückung in der Weihnachtspause) haben wir euch nochmal die fünf meistgehörten Folgen des Jahres zusammengestellt.

Platz 5 The Beatles – "A Hard Days Night"

Vor 60 Jahren versetzen die Beatles die Musikwelt in Aufruhr. Die vier Jungs aus Liverpool ließen nicht nur Teenagerherzen höherschlagen, sondern wurden zu einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte.

Am 9. Juli 1964 veröffentlichten die Beatles ihr drittes Album "A Hard Day's Night" – eine Platte, die nicht nur in Großbritannien, sondern auch international die Charts eroberte. Nur wenige Tage zuvor erschien der dazugehörige Film mit dem Titel "Yeah, Yeah, Yeah".

Platz 4 Simon & Garfunkel – "Bridge Over Troubled Water"

Wenn ein Album es schafft, gleich mit sechs Grammys ausgezeichnet zu werden, dann ist das Meilensteine Potenzial bei der Platte sehr, sehr hoch. Und genau so war es auch beim Album "Bridge Over Troubled Water" von Simon & Garfunkel, das im Januar 1970 veröffentlicht wurde.

Das Besondere an "Bridge Over Troubled Water" ist für unseren Musikredakteur und Meilensteine Moderator Frank König eindeutig der Sound. Die Platte ist vom Songwriting her perfekter Pop – vom Sound her aber gar nicht. Da klingt sie eher "seltsam" für ihn.

Heute würde man sagen: Das klingt aber eigenartig. Für mich klingt das magisch! [...] Es ist musikalisch perfekt, aber soundtechnisch irgendwie anders.

Platz 3 Supertramp – "Breakfast in America"

Mit 20 Millionen verkauften Exemplaren ist "Breakfast in America" das erfolgreichste Album von Supertramp und sogar eines der meistverkauften Alben überhaupt. Damit gelingt Supertramp 1979 der große Durchbruch in den USA.

Platz 2 AC/DC – "Highway To Hell"

Für die australische Hardrock Band AC/DC war ihr sechstes Album "Highway To Hell" ihr großer, internationaler Durchbruch. Mit diesem Album sollte sich für die Band alles verändern. Kein Wunder also, dass "Highway To Hell" zu einer der beliebtesten und meistgehörten Meilensteine-Folgen dieses Jahr wurde, für Platz eins hat es aber nicht ganz gereicht.

Platz 1 Depeche Mode – "Violator"

Die beliebteste Folge unserer SWR1 Meilensteine 2024 war "Violator" von den britschen Synth-Pop-Legenden von Depeche Mode! Im März 1990 ist das siebte Studioalbum von Depeche Mode rausgekommen. Und bis heute gilt das Album als ihr Meisterstück. Mit über 15 Millionen verkauften Einheiten ist es das meistverkaufte Album von Depeche Mode.