Obwohl viele Hotels in Kalifornien den Song gerne für sich beanspruchen würden: "Hotel California" handelte nie von einem echten Hotel.

Eagles-Sänger Don Felder erfand das Thema des Songs zufällig beim Improvisieren auf der Gitarre: "Ich saß damals auf der Terrasse eines gemieteten Strandhauses in Kalifornien, während meine einjährige Tochter drinnen schlief. Ich hockte einfach auf der Terrasse und klimperte und dabei ist "Hotel California" rausgekommen", erzählt er.

Die Eagles: Don Felder, Don Henley, Joe Walsh, Glenn Frey und Randy Meisner (v.l.n.r.). Asylum - Wea Records

Der Song auf dem gleichnamigen Album der Band erscheint 1976 und erreicht schnell Platz 1 der Charts in Kanada und den USA. 1978 erhielten die Eagles für "Hotel California" den Grammy Award in der Kategorie "Record of the Year".

Die Trennung der Eagles und ein überraschendes Comeback

1980 war die Rivalität der Eagles-Bandleader Don Henley und Glenn Frey auf dem Höhepunkt. Wie sie später sagten, habe der Erfolg sie aufgefressen. Sie streiten ständig, die anderen Bandmitglieder sind genervt von den beiden. Die Aggressionen werden immer heftiger. Nach einem Konzert zertrümmert Sänger Don Felder schließlich eine Gitarre hinter Freys Rücken. Die Band trennt sich.

Don Henley wird danach gefragt, wann die Band wieder zusammen spielen wird. Seine Antwort: Wenn die Hölle zufriert. "When Hell Freezes Over." 1994 war es so weit: Es gab schlechte Nachrichten für den Teufel.

Nachdem verschiedene Künstler zusammen ein Tribute-Album veröffentlicht hatten und sie die Band baten, im Video dazu aufzutreten, trafen sich Frey und Henley zum Mittagessen und beschlossen ein MTV-Konzert mit der kompletten Band aufzunehmen. Der Titel: Na klar: "Hell Freezes Over". Das Highlight der Platte war eine komplett neu bearbeitete Version von "Hotel California" mit einem großartigen Akustik-Gitarrenintro. Beim Konzert witzelte Frey:

Wir haben uns nie getrennt, wir haben nur 14 Jahre Urlaub gemacht.

Übrigens: Wenn in Amerika ein Hotel behauptet: Wir sind das original "Hotel California", ist das falsch. Don Henley, Sänger bei den Eagles, hat 2007 gesagt: Im Song geht es nicht um ein Hotel mit dem Namen "Hotel California", es geht um die Schattenseiten des Amerikanischen Traums. Also ein Leben im Überfluss, ein Leben voller Zwänge, von denen man sich eben nur schwer lösen kann.