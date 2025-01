Mit "Mas Tequila" landet Sammy Hagar nicht nur einen Partyhit, sondern beweist auch sein Können in Sachen Marketing. Nebenbei erfüllt er sich einen Lebenstraum.

Zu viel Geld? Zeit zu investieren!

1985 ist das Jahr in der Karriere von Gitarrist und Sänger Sammy Hager. Nachdem David Lee Roth Van Halen verlassen hatte, wird er der neue Sänger der Heavy-Metal-Band. Es wird eine erfolgreiche Zeit mit vielen Touren und dem Hit "Why Can't This Be Love".

Schon 1990 kommt Hager er auf die Idee, überschüssiges Geld zu investieren. Und das tut man am besten in Unternehmen, die einen auch selbst interessieren. Er gründet im mexikanischen Ort Cabo San Luca einen Club: die Cabo Wabo Cantina.

Zunächst läuft der Laden schleppend. Doch nach seinem Ausstieg bei Van Halen 1996 zieht Hagar nach San Luca und kümmert sich fortan intensiv um das Geschäft. Damit landet er einen unternehmerischen Superhit.

Sammy Hager folgt seiner Passion für Tequila

Zusammen mit einem örtlichen Hersteller, gründet er eine eigene Tequila-Marke für seinen Club, den "Cabo-Wabo-Tequila". Der Laden brummt und er exportiert den Schnaps in die USA, wo er zu einem echten Renner wird. Das Ganze wird befeuert durch eine geniale Marketing-Idee: Hager gründet die Band die The Wabos und schreibt einen Song zu seinem Tequila: "Mas Tequila".

Mas Tequila - Sammy Hagar & The Wabos (Official Music Video HD)

Der Inhalt des Textes ist simpel: Es geht um eine Reise nach Mexiko, wo er viele schöne Stunden verbringt und dabei sein Lieblingsgetränk trinkt – im Prinzip ist es also ein autobiografischer Song. "Mas Tequila" wird in den 90er-Jahren zum Partyhit. Und Hagers Club wird zum Publikumsmagnet – der Tequila fließt in Strömen Richtung USA.

Dank "Mas Tequila" hat er ausgesorgt

2007 will der "Campari"-Konzern seine Tequila-Marke kaufen und bieten ihm 80 Millionen Dollar für zunächst 80 Prozent der Anteile. Sammy Hagar sagt sich: "Für so viel Geld muss ein alter Mann lange singen" und verkauft seine Anteile. Drei Jahre später gehen auch die restlichen 20 Prozent an Campari. Insgesamt erhält er also über 100 Millionen Dollar.

Geburtstagspartys in der Cabo Wabo Cantina

Musik macht er nebenbei auch heute noch. Er geht immer wieder auf Tour, weil es ihm Spaß macht. Nur an seinem Geburtstag ist er nie unterwegs: Da feiert er in seiner Cabo Wabo Cantina in Mexiko, einen mittlerweile legendären Birthday-Bash.

Hager zelebriert dann eine Woche lang mit vielen Promis und Rockstars, sich und den Tequila. Man kann sogar Karten dafür kaufen. Allerdings sind die so begehrt, dass sie per Zufallsprinzip unter den Fans verlost werden.