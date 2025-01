per Mail teilen

Lange Jahre war der Fröhliche Weinberg im SWR Kult. Die Unterhaltungsshow vereinte Live-Kochen, Weinwissen, Stars und Musik in einem Abend. Guido Cantz begrüßt zum großen Wiedersehen Fernsehkoch Johann Lafer, Kabarettistin Ulrike Neradt und einen Überraschungsgast.

Wiedersehen im Weinberg mit Guido Cantz

SWR1: Im Jahr 2010 lief die Sendung Fröhlicher Weinberg zum letzten Mal. Wie kam es jetzt zu dem Wiedersehen?

Guido Cantz: Ich habe das damals auch geguckt und es gibt hier eine gute Unterhaltungsredaktion, die gesagt hat, "Mensch, das ist so lange her, vor 30 Jahren haben wir den Fröhlichen Weinberg begonnen und da müsste man sich eigentlich noch mal zurückerinnern". Und ich habe direkt gesagt, ich würde mich gerne mit erinnern wollen und es ist, glaube ich, sehr, sehr schön geworden.

Man gerät so ein bisschen ins Schwärmen.

SWR1: Hat das Erinnern Spaß gemacht?

Cantz: Klar! Das sind die vielen Bilder, da sind Titel, da singst du spontan mit, wenn Bata Illic singt oder wenn irgendwelche Frauen besungen werden, wie Costa Cordalis seine Anita. Man gerät so ein bisschen ins Schwärmen und merkt auch, dass dieses fröhliche Chaos, was im fröhlichen Weinberg war, die Leute wirklich begeistert hat.

Im Interview erzählt Guido Cantz SWR1 Moderator Michael Lueg, worauf sich Zuschauer beim Wiedersehen im Weinberg freuen können. SWR Tom Güntner

Erinnerungen an den Fröhlichen Weinberg

SWR1: Im Fröhlichen Weinberg haben auch die Moderatoren immer gesungen. Wie schlimm wird es denn dieses Mal?

Cantz: Johann Lafer hat nicht gesungen, hat er mir zumindest gesagt. Aber Ulrike kann das. Sie ist jemand, der schon lange auf der Bühne steht, also tipptopp. Bei Johann gab es allerdings schöne Szenen beim Kochen... Ich will jetzt nicht zu viel spoilern und verraten, aber da gibt es einiges zu lachen und es hat auch nicht alles geklappt.

Sendezeiten "Wiedersehen im Weinberg" Wiedersehen im Weinberg – Ein unterhaltsamer Abend mit Johann Lafer, Ulrike Neradt und Guido Cantz Fr., 27.12.24 | 21:00 Uhr | SWR So., 29.12.24 | 10:40 Uhr | SWR (Wiederholung) Fr., 03.01.24 | 18:45 Uhr | SWR Rheinland-Pfalz (Wiederholung) Sa., 04.01.24 | 04:45 Uhr | SWR Rheinland-Pfalz (Wiederholung) Nach der Ausstrahlung am 27.12.2024 ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar.

SWR1: Es gibt immer wieder Neuauflagen alter Shows. Alte Moderatoren kehren auf die Bildschirme zurück. War das früher besser im Fernsehen?

Cantz: Nein, besser kann man nicht sagen. Es war anders. Ich glaube, da hatte man mehr Zeit. Es war vielleicht auch nicht ganz so perfekt, was aber den Leuten sehr gut gefällt. Ich glaube, der Zuschauer möchte auch mal sehen, dass da etwas nicht funktioniert. [...] Es war eine Livesendung und das war das Tolle. Heute gibt es weniger live, was ich sehr schade finde.

Moderator Guido Cantz (l.) lässt die legendäre Stimmung vom „Fröhlichen Weinberg“ mit Ulrike Neradt, Johann Lafer und einem Überraschungsgast wieder aufleben.© SWR/Porz Entertainment SWR Porz Entertainment Bild in Detailansicht öffnen Moderator Guido Cantz (l.) lässt die legendäre Stimmung vom „Fröhlichen Weinberg“ mit Ulrike Neradt, Johann Lafer und einem Überraschungsgast wieder aufleben. © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen

Der Weinberg hat einen Überraschungsgast

SWR1: Danke schön Guido, dass wir jetzt schon gesprochen haben.

Cantz: Aber ich bin ja nicht alleine. Also Ulrike Neradt ist da, Johann Lafer da, und es gibt einen Überraschungsgast, den darf ich jetzt schon mal verraten: Henning Krautmacher, der langjährige Sänger der Höhner, ist mit dabei. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Fernsehabend.