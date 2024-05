Einmal beim Pokalfinale in Berlin auf dem Platz stehen – das ist wohl der Traum jedes Fußballers in Deutschland. Und den erfüllt sich an diesem Samstagabend Jean Zimmer, Kapitän des 1. FC Kaiserslautern.

Sendung am Fr. , 24.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz