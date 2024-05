Was für eine emotionale Achterbahnfahrt: Trainer Friedhelm Funkel, erst seit Februar im Amt, hat gerade mit dem 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt in der 2. Liga geschafft. In einer Woche steht schon das nächste ganz große Ding an: Pokalfinale in Berlin, gegen den Überflieger und Deutschen Meister Bayer Leverkusen.