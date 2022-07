Das gehört in die Reiseapotheke

Auch im Urlaub bleibt man nicht immer vor Erkältungen, Verletzungen oder Unverträglichkeiten verschont. Wer vorbereitet sein möchte, packt eine Reiseapotheke ein.

Was Sie unbedingt mitnehmen müssen und worauf Sie achten sollten, wenn Sie Kinder mitreisen, darüber haben wir mit Nicole Merbach von Stiftung Warentest gesprochen.

"Man muss sich klarmachen, dass sich doch relativ viele im Urlaub eine Erkältung zu ziehen; oder eine kleinere Verletzung", so Nicole Merbach. Deshalb empfiehlt sie ein Nasenspray, mit dem Sie gut zurechtkommen und Verbandsmaterial einzupacken. Auch Fieber- und Schmerzmittel sollten Sie dabei haben.

Darauf müssen Sie bei Kindern achten

Kinder brauchen ihre eigenen Medikamente. Erwachsene können ihre nicht einfach auf Kinder übertragen. Wichtig auch: Kleinere Kinder haben oft Schwierigkeiten damit Tabletten zu schlucken. Packen Sie am besten Zäpfchen oder Säfte für die Kleinen ein.

Braucht man auch in Deutschland eine Reiseapotheke?

"Wir raten in jedem Fall dazu, sich vorher gut auszustatten", sagt Nicole Merbach. Also auch, wenn Sie innerhalb des Landes verreisen und auch wenn es in Deutschland viele Apotheken gibt. Immerhin könne auch während einer Wanderung etwas passieren. "Dann ist es schon mal gut, ein kleines Erste-Hilfe-Paket dabei zu haben", so Merbach.

Seien Sie auch auf akute Kopfschmerzen oder Lebensmittelunverträglichkeiten vorbereitet. "Ich glaube die meisten sind froh, wenn sie auf kurzem Weg Medikamente im Täschchen haben und sich selbst helfen können", so Merbach.

Welche Mittel helfen gegen Unverträglichkeiten?

"Im Akutfall gibt es Mittel mit dem Wirkstoff Loperamid", weiß Nicole Merbach. Das helfe Durchfall und Bauchkrämpfe zu stoppen. Bei starkem Durchfall mit hohem Flüssigkeitsverlust sollten Sie sich Elektrolyt-Mischungen anrühren. Die sorgen dafür, dass der Körper nicht austrocknet und notwendige Mineralstoffe zurückgewonnen werden.