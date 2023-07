per Mail teilen

SWR1 Moderator Veit Berthold hat Dachdeckermeister Ricardo Pitzen in Insul getroffen, der ein Haus auf Stelzen gebaut hat. Sein altes Haus war durch das Hochwasser stark betroffen und nicht mehr renovierungsfähig.

Ein Neubau, der bereits vor der Flut geplant war, sieht aus "wie ein Haus auf Stelzen", sagt Veit Berthold. Laut dem Dachdeckermeister sind die Decken im Erdgeschoss vier Meter hoch, im oberen Geschoss über drei Meter hoch. Die schnelle Umsetzung war nicht leicht, erklärt Pitzen: "Zum Glück haben wir eine starke Familie, viele gute Freunde und ich denke, dass wir so jetzt sicherer leben". So konnte Pitzen mit seiner Familie innerhalb von zehn Monaten in das Haus einziehen.