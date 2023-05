Gau-Algesheim ist die Heimatstadt der Traubenkönigin, es gibt das Fest des jungen Weines und außerdem noch das Rheinhessische Fahrradmuseum. Deswegen wurden mindestens fünf "Königinnen oder Könige" gesucht, die auf einem Lastenrad auf den Festplatz gefahren werden. So viele Royals an einem Ort gibt es sonst nur in England!