In dieser Woche mit: Sängerin Karly aus Koblenz mit ihrem Song "I Still Do", Gringo Mayer mit "Ani Rache" und den Söhnen Mannheims mit ihrem neuen Song "New Fire". Außerdem sind DaylightMusic mit "An Old Man Is No D-Train" aus Mainz sowie KKsings mit "Nothing At All" aus Frankenthal dabei.

