Wieso heißt Campino eigentlich Campino?

Campino, der Sänger von den Toten Hosen, feiert am 22. Juni seinen 60. Geburtstag. In diesem Artikel lesen Sie, was sein Künstlername mit Lutsch-Bonbons zu tun hat.

Es ist keine Seltenheit, dass Künstlerinnen und Künstler nicht unter ihrem richtigen Namen bekannt sind. So wissen die wenigsten, dass Thomas Anders eigentlich Bernd Weidung heißt oder Lady Gaga eigentlich Stefani Joanne Angelina Germanotta in ihrem Pass stehen hat. So heißt Campino wirklich Bei Campino ist das ähnlich. Der Sänger der Toten Hosen heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Andreas Frege. Darum heißt Campino Campino Name aus der Schulzeit Campino hat seinen Namen von Lutsch-Bonbons, die auch Campino heißen. In der Schule haben sie damit mal eine Bonbonschlacht gemacht - seither wird er Campino genannt. Dass er sich bei seinem Künstlernamen in der Band dann tatsächlich nach den Bonbons benannt hat, ist durchaus sinnvoll. Bei den Toten Hosen ist der Name "Andreas" nämlich keine Seltenheit. Andreas von Holst spielt E-Gitarre und am E-Bass ist "Andi" Andreas Meurer.