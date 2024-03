Herr Kreuscher vermutet, dass sein Nachname etwas mit dem "Pälzer Krischer", also einer vorlauten Persönlichkeit zutun haben könnte. Immerhin ist der Name auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland verstärkt verbreitet. Unser Namenforscher sieht das etwas anders und erklärt, dass der Name stattdessen etwas mit einem Fußballspieler aus der Nationalmannschaft zutun hat...

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns über unser Formular.