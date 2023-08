per Mail teilen

Der Name von Herrn Mengelkoch aus Wagenhausen ist in der Eifel sehr verbreitet und scheint dort auch verortet zu sein. Namenforscher Udolph hat die Lösung gleich parat – nur so viel sei verraten: Der Vorfahre von Herrn Mengelkoch war wohl recht sparsam.

