Herr Jarszinski vermutet, dass sein Name aus Polen stammt, und dass sich ein adeliger Name dahinter verbergen könnte. Da muss Professor Udolph leider enttäuschen. So kommt man vom Adel plötzlich zur Gemüsebeilage...

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns über unser Formular.