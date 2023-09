per Mail teilen

Der Name von Herrn Hartweck von der Weinstraße lässt SWR1 Moderator Hanns Lohmann sofort an ein hartes Brötchen denken. Wie Professor Udolph erklärt, gibt es in der Namenforschung tatsächlich einen ähnlichen Vorschlag für den Namen Hartweck. Es gibt aber auch noch eine zweite und dritte Möglichkeit, die dem Namenforscher wahrscheinlicher vorkommt...

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns an namenforscher@swr.de.