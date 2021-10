"Du siehst zwar scheiße aus, aber Du kannst reden." Mit diesen Worten begann Sven Plögers Fernsehkarriere. Heute gehört er zu beliebtesten Wettermoderatoren im Deutschen Fernsehen.

Start der Fernsehkarriere durch Jörg Kachelmann

Die nicht ganz so freundlichen Worte kamen übrigens von Sven Plögers damaligem Chef - Jörg Kachelmann.

Viele Fans im Radio und TV

Bis zu zehn Mal pro Tag ist Sven Plöger als Wettermann im Fernsehen zu sehen, oder im Radio zu hören. Sich das Wetter aufschreiben oder vom Teleprompter ablesen, gibt es bei ihm nicht. Er liebt es, das Wetter zu "fühlen" und von seinen Gefühlen zu erzählen und die Zuschauer lieben ihn dafür.

Wettermann statt Pilot

Eigentlich wollte Plöger Pilot werden, wegen seiner Sehschwäche war das aber unmöglich. Seiner Faszination für Wind und Wolken blieb er treu und studierte Meteorologie. Nebenbei ist er begeisterter Segel- und Gleitschirmflieger.

Buchcover: "Besser machen!", Sven Plöger und Christoph Waffenschmidt Adeo Verlag Besser machen! Hoffnungsvolle Entwicklungen und Initiativen für eine lebenswerte Zukunft Verlag: Adeo ISBN: 3863343069

Über den Klimawandel sprechen - ohne Panik!

Doch Sven Plöger will mehr als nur der nette Wettermann aus dem Fernsehen sein. Seit Jahren klärt er über den Klimawandel auf. Dabei will er keine Panik verbreiten, sondern ist sich sicher: Es liegt in unseren Händen, gegen die Klimaerwärmung anzukämpfen. Wir wissen, was wir tun müssen. Also packen wir’s an!

Die SWR1 Leute-Sendung mit Sven Plöger ist eine Aufzeichnung vom 25. Oktober.