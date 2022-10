Eigentlich schreibt Grit Poppe Jugendbücher, gerne auch mit Fantasy-Elementen. Jetzt hat sie ein aufsehenerregendes Sachbuch geschrieben. In "Die Weggesperrten" lässt sie zusammen mit ihrem Sohn Zeitzeugen zu Wort kommen, die als Kinder oder Jugendliche in den Kinderheimen der DDR zu "sozialistischen Persönlichkeiten" umerzogen wurden – in "Spezialheimen", in denen Menschenrechte mit Füßen getreten wurden. mehr...