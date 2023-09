Claudia Deeg und Veit Berthold haben gestern gewettet, dass die Neuwieder es nicht schaffen, 50 Menschen mit "den Helden ihrer Kindheit" zum Gläsernen Studio zu bekommen. Aber Neuwied hat wieder mal überzeugt und die Wette gewonnen.

Heute Morgen haben Claudia Deeg und Veit Berthold ihren Wetteinsatz eingelöst und der 1b der Grundschule "Marienschule" in Neuwied etwas vorgelesen und dabei in viele strahlende Kindergesichter geschaut. Und auch wenn Claudia und Veit ihre Wette offiziell verloren haben, fühlte es sich für die beiden absolut nicht so an. Bei dieser Wette gab es eigentlich nur Gewinner.