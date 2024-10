Wir lüften das letzte Geheimnis: Die Hitparaden-Sonderauswertung

Euch reichen die Zahlen nicht, die wir euch auf unserer Statistik-Seite liefern? Kein Problem!

Wer ganz weit ins Hitparaden-Zahlenmeer abtauchen will, findet hier noch weitere Erkenntnisse aus der Gesamtwertung der diesjährigen Hitparade. Denn es werden nicht nur die Top 1.000 ausgewertet, sondern alle Songs, für die in der Hitparade abgestimmt wurden.

Wie viel Einfluss hatten die Landkreise auf das Ergebnis?

Schauen wir uns zuerst mal an, welche Landkreise am fleißigsten abgestimmt haben. Ganz weit vorne ist hier natürlich unser diesjähriger Gastgeber Bad Kreuznach. Aber auch andere Landkreise haben wieder fleißig abgestimmt und so die Titel in der Top 1.000 und darüber hinaus bestimmt.

Die Top 10 in den 103 Landkreisen

Wir gehen ganz weit runter in den Daten-Pool. Hier könnt ihr sehen, wie euer Landkreis für die SWR1 Hitparade 2024 abgestimmt hat.

Auf der Karte wird der Sieger nochmal ganz deutlich. Der Blick auf Platz 1 in den jeweiligen Landkreisen zeigt in diesem Jahr zwei verschiedene Sieger, wobei ein Song nahezu das ganze Land dominiert. Bis auf acht Landkreise, ist Queen mit "Bohemian Rhapsody" überall auf Platz 1 gewählt worden!

Auch der andere Nummer-1-Hit ist nicht weniger bekannt. Vor allem in der Pfalz – und in Kusel – führt das "Palzlied" von "Die anonyme Giddarischde" die Liste an. Dass die "Giddarischde" nicht auf Platz 2 der Top 1.000 oder in der Gesamtwertung gelandet sind, liegt zum einen an den weiteren, gewichteten Stimmen in den einzelnen Landkreisen und an den Abstimmungen außerhalb von Rheinland-Pfalz bzw. Deutschlands. Hier waren andere Titel in der Summe stärker.

In der Summe reichte es daher nur für Platz sieben – eine Verbesserung um zwei Plätze im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aber klickt mal selbst...

Wie haben Frauen und Männer im Vergleich abgestimmt?

Der Klassiker – Frauen gegen Männer. Einig sind sich beide Geschlechter noch bei Platz 1 mit Queen und "Bohemian Rhapsody". Aber danach gehen die Meinungen schon auseinander...

Die beliebtesten Interpreten

Überraschend ist der Blick auf die zehn beliebtesten Interpreten in der Gesamtwertung der Hitparade – also über die Top 1.000 hinaus. Unter allen gewählten Titeln landet die Band Pink Floyd auf dem zweiten Platz!

Auch andere Rock-Bands, wie AC/DC oder Deep Purple, landen hier auf den oberen Plätzen. Die schwedische Popgruppe ABBA fällt da ganz schön auf. Wer bei den SWR1 Hörerinnen und Hörern noch hoch im Kurs steht, zeigen die folgenden Zahlen.