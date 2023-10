Es gibt Songs, die hören wir jahrelang, singen vielleicht mit, aber haben keine Ahnung, was der Titel eigentlich bedeutet. Was ist denn ein "Radio Ga Ga" in diesem Hit von Queen?

1983 im Wohnzimmer der Taylors. Zwischen Konzerten und Studioterminen hat Queen Schlagzeuger Roger Taylor ein paar Tage frei und ist zu Hause. Roger macht das Radio an. Queen-Schlagzeuger Roger Taylor (rechts im Bild) schrieb eine Liebeserklärung an das Radio. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / picture alliance | Fryderyk Gabowicz Auf dem Teppich krabbelt gerade sein dreijähriger Sohn Felix herum. Dem gefällt das Programm offensichtlich nicht. Er brabbelt: "Radio Kaka! Radio Kaka!", übersetzt aus der Kleinkindsprache: "Das Radio ist Kacke". "Wow, ein Songtitel!", denkt Roger. Eine Liebeserklärung an das Radio Roger Taylor ist Radiofan. Als Junge hat er stundenlang am Lautsprecher gehangen und Musik, Hörspiele und Nachrichten in sich aufgesogen. Und jetzt, in den 80ern, scheint die Zeit des Radios zu Ende zu gehen. Videos kommen in Mode, der Siegeszug von MTV, die Videoclips werden wichtiger als Radiosendungen. Angeregt von seinem Sprössling schreibt Roger Taylor eine Liebeserklärung an das gute alte Radio. "Radio, verlass uns nicht", heißt es im Text. "Wir brauchen Dich. Es gibt immer noch jemanden, der dich liebt". Hoffen wir, dass du nie gehst, alter Freund,

Wie auf alle guten Dinge, sind wir auf dich angewiesen,

Also bleib bei uns, denn wir werden dich vielleicht vermissen,

Wenn wir all diesem Visuellen überdrüssig werden. Im Studio hat es dann nur noch eine kleine Veränderung gegeben: Radio Ka-Ka war den anderen Musikern von Queen etwas zu drastisch. Geeinigt hat man sich dann auf "Radio Ga Ga".