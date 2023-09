Eine Band kann sich heute besonders freuen: Orchestral Manoeuvres In The Dark, abgekürzt OMD. Die britische Synthi-Pop-Band hat es mit ihrem Song "Maid of Orleans" nämlich in die SWR1 Hitparade geschafft!

Auf Platz 266 liegt dieser Hit über die französische Heldin, die "Jungfrau von Orleans". Jeder spricht "Maid of Orleans" ja ein bisschen anders aus. Deshalb hat Veit Berthold zwei Bandmitglieder im Interview einfach mal direkt gefragt, wie er richtig ausgesprochen wird. Paul Humphreys und Andy McCluskey von OMD haben außerdem auch verraten, wie der Song entstanden ist und welche Gänsehautmomente sie in Deutschland erlebt haben.