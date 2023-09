Vom Büro zur Hitparadenparty! Petra Reimann (gelbe Jacke) hat ihr Team bei der Steuerberatungskanzlei Heep für die SWR1 Tanzchallenge angemeldet und ein Tanzvideo aufgenommen. Zu "September" von Earth, Wind and Fire ertanzte sich das Büroteam die Tickets für die Party am Freitag. Reporter Daniel Isengard hat das Team und Bürohund Robin in Polch besucht.