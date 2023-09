SWR1 Hitparade 2023

Schauspielerin Alexandra Kamp ist eigentlich im Schlosstheater in Neuwied zu sehen – heute war sie aber zu Gast im Gläsernen Studio! In Neuwied fühlt sie sich richtig wohl und hier hat sie auch einen tollen Biergarten entdeckt. Dort lernt sie bei einem "Stöffchen" gerne ihre Texte. Ein bisschen Theaterfeeling bringt sie mit ins Studio: Sie trägt uns "Through the Barricades" von Spandau Ballet vor.