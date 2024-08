Roachford „Then & Now-Tour 2024“

ROACHFORD wird die größten Hits seiner Karriere spielen, dazu einige Soulklassiker und neue Songs von seinem Album „Then & Now“. „Ich kann es nicht erwarten, mit meiner Band wieder durch Deutschland zu touren, wo uns immer so wundervolles Publikum empfängt. Ich hoffe, dass das neue Album „Then & Now“ dem Publikum einen klaren Blick auf den Weg gibt, den ich als Songwriter, Musiker und Sänger über die Jahre zurückgelegt habe. Ich freue mich immens darauf!“ sagt Andrew ROACHFORD.

Unter den neuen Songs, die Andrew ROACHFORD aufgenommen hat, sind die bereits auf UKs Radio 2 gespielte Single „All The Love We Need“ und die Power Ballade „Wonder Woman“ zusammen mit Beverly Knight, produziert von Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, James Blunt). Auch eingefleischte ROACHFORD Fans wird das neue Album begeistern: es werden fünf seiner Klassiker, remastered in den Abbey Road Studios, darauf zu finden sein – „Cuddly Toy“, „Only To Be With You“ und „This Generation“ sowie eine exklusive Liveversion von „High on Love“, 2023 auf Tour aufgenommen.

Das angekündigte Album wird das achte Studioalbum des Briten mit karibischen Wurzeln sein. Sein 1988 veröffentlichtes Debütalbum „Roachford“ hielt sich lange in den britischen Albumcharts, die Single „Cuddly Toy“ ging auf Platz 4 der Charts. Erfolge feierte ROACHFORD auch in den 90ern. Manche Songs haben heute nach wie vor einen festen Platz in den RadioRotationen.