Patti Smith live in Mainz

50 Jahre nach dem Erscheinen von „Horses“ kommt Patti Smith im Sommer 2025 noch einmal zu einer großen Open Air-Tournee nach Deutschland.

Nach ihrer spektakulären, gefeierten, „gloriosen“ (SZ) und fast komplett ausverkauften Rekord-Tournee 2022 mit über 40.000 Fans sowie einer wunderbaren Tournee durch kleinere Hallen und intime Spielorte im Herbst 2023 also tatsächlich noch einmal eine große Rutsche – wer hätte das zu träumen gewagt.

Kaum eine Künstlerin ist derart vollendet in der Lage, auch die großen Bühnen mit ihrer ungeheuren Präsenz zum Leuchten zu bringen, wie Patti Smith. „If you go on stage, you have to put yourself on risk”, hat Leonard Cohen einmal gesagt, und es gibt wohl kaum eine Künstlerin, die diese Forderung so perfekt verkörpert wie Patti Smith: Ihre Konzerte sind einmalige Performances, ohne Netz und doppelten Boden, ganz im Hier und Jetzt und eins mit ihren Fans