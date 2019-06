10. Mai 2019: "Rod the Mod" ist fast schon ein Dauergast in der Mannheimer SAP Arena - Nach 2007 und 2014 präsentierte Rod Stewart am Donnerstagabend dort seine geballten Hits aus fünf Karrierejahrzehnten. Rund 20 Songs waren es - die Sammlung von "Some Guys Have All The Luck", "Maggie May" bis zu "Sailing" und "Da Ya Think I'm Sexy?" ließ wenig Wünsche für die Fans offen. Besonders nah kam der Halbschotte seinen Fans bei der akustischen Einlage zur Konzertmitte seiner bunten und wilden Show.

