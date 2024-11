Interessiert das Klima niemanden mehr? Von Susanne Henn

Um dem Klima wirklich zu nutzen, müssten mehr Menschen in Deutschland klimafreundlich leben, findet Susanne Henn.

Die Menschen in Deutschland machen sich Sorgen: Darüber, ob sie angesichts der Wirtschaftskrise ihre Jobs behalten und bei den immer noch steigenden Preisen ihre Rechnungen bezahlen, ihren Lebensstandard halten können. Sie haben Angst vor Kriminalität und davor, dass zu viele Menschen nach Deutschland einwandern. Und dass die Politik die Probleme nicht gelöst bekommt. Und dann machen sie sich auch noch Sorgen um den Klimawandel. Man könnte den Eindruck gewinnen, das Thema interessiere die Menschen nicht mehr, aber das stimmt nicht. Mehr als die Hälfte der Deutschen macht sich zumindest in Umfragen sehr große Sorgen, ein weiteres Drittel ist besorgt.

Trotzdem: Im alltäglichen Handeln scheint das Thema für viele Menschen keine große Rolle mehr zu spielen. Wir bauen immer noch Gasheizungen ein, obwohl das nicht nur dem Klima, sondern auch dem Geldbeutel teuer zu stehen kommt, wir lassen uns von Billigfliegern in den Urlaub bringen, zwei Drittel von uns fahren mit dem Auto zur Arbeit. Wir alle wissen, dass das nicht im Sinne des Klimaschutzes ist und tun es trotzdem. Warum? Vielleicht, weil wir uns nur begrenzt Sorgen machen können und es gerade im Alltag so viele sind. Weil es nun mal eine Wirtschaftskrise, eine Regierungskrise, Donald Trump, Kriege im Gazastreifen und der Ukraine gibt. Das ist menschlich sehr verständlich, aber es hilft nichts. Die Erde braucht uns nicht, aber wenn wir als Menschheit weiter überleben wollen, dann brauchen wir sie. Wir haben viele wichtige Alltagssorgen, aber wir haben kein größeres Problem als den Klimawandel. Da ist es schlicht gesagt Wahnsinn, wenn Ex-Finanzminister Lindner fordert, den Klimaschutz zugunsten des wirtschaftlichen Aufschwungs zu kappen. Wer so etwas ernsthaft sagt, hat entweder nichts verstanden oder ist gnadenlos populistisch. Gerade läuft die Weltklimakonferenz in Baku, weder Olaf Scholz noch Joe Biden planen, sich dort blicken zu lassen. Ein fatales Signal, das zu sagen scheint: So wichtig ist das Thema gerade nicht. Doch, das ist es. Und eigentlich wissen wir das auch. Wir müssen uns jetzt nur schnell wieder daran erinnern.