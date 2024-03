Sinkende Bindung, sinkendes Vertrauen: Hohe Wechselbereitschaft ist Risiko für Unternehmen ++ "Nacht der unbekannten Berufe": Freiburg will seltene Ausbildungen bekannter machen ++ Wochenmärkte in der Krise: Können neue Konzepte für eine Wiederbelebung sorgen? ++ Brief der Woche an Kate Middleton

Sinkende Bindung, sinkendes Vertrauen: "Innere Kündigungen" auf Zehn-Jahres-Hoch. Wer gern zur Arbeit geht, sollte sich glücklich schätzen, denn eine aktuelle Umfrage zeigt: Immer mehr Menschen sind unzufrieden und suchen aktiv nach einem neuen Job oder schauen sich zumindest um. Für Unternehmen ist die hohe Wechselbereitschaft ein Risikofaktor. Woran liegt, es, dass ausgerechnet in der Dauerkrise viele über einen Jobwechsel nachdenken? Und wie können Führungskräfte die Bindung von Beschäftigten an das Unternehmen beeinflussen? Interview mit Marco Nink, Forschungsleiter bei der Unternehmensberatung Gallup. Weitere Themen der Sendung: "Nacht der unbekannten Berufe": Freiburg will seltene Ausbildungen bekannter machen. Reportage von Paula Kersten.

Mein Kollege darf mehr im Homeoffice arbeiten als ich. Ist das in Ordnung? Antwort vom Arbeitsrechtler Michael Felser.

Wochenmärkte in der Krise: Können neue Konzepte für eine Wiederbelebung sorgen? Reportage aus Bad Ems und Siersheim von Wolfgang Brauer. SWR1 Brief der Woche an Kate Middleton Die Prinzessin von Wales soll ein Instagram-Familienfoto bearbeitet haben. Glosse von Christoph Azone.