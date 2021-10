Sie haben Fragen zu unseren mobilen Radioplayer-Anwendungen oder benötigen technische Hilfe zur SWR1 App? Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Kann ich Inhalte speichern, organisieren & sortieren?

In der Radio-App haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Lieblingslieder zu organisieren und zu speichern. Über den Herz-Knopf im Maxiplayer, die Beitragsseiten oder über die Playlist können Sie einzelne Inhalte und Lieblingssongs im Bereich Favoriten hinzufügen. Über das Hauptmenü (erreichbar durch seitliches Wischen) können Sie den Favoriten-Bereich jederzeit aufrufen, die gemerkten Beiträge anhören und sortieren (Alles, Songs, Beiträge). Zudem können Sie bis zu 60 Songs in selbst erstellten Playlists speichern und sortieren. Offline gespeicherte Beiträge werden im Hauptmenü unter Favoriten aufgelistet. Einzelne Audios oder ganze Sammlungen können über den Pfeil-Button heruntergeladen oder über das Drei-Punkte-Menü zum Favoriten-Bereich hinzugefügt werden.

Wie kann ich Playlists erstellen?

Mit den mobilen Apps für Android und iOS können Inhalte und Lieblingssongs in einer selbst erstellten Playlist gespeichert werden. Einfach Herzen verteilen und die Beiträge und Lieblingssongs landen im Menüpunkt Favoriten bei den Lieblingsliedern.

Wie lange sind Songs und Beiträge verfügbar?

Die Verfügbarkeit und Verweildauer von Beiträgen ist gesetzlich über den von den Ländern beschlossenen Rundfunkstaatsvertrag vorgegeben. Je nach Inhalt der Sendung gelten unterschiedliche Regelungen für die Dauer, die der Beitrag angeboten werden darf. Nach dem Drei-Stufen-Test wird die Verweildauer zwischen einigen Tagen oder Monaten festgelegt. Zusätzlich können rechtliche Vorgaben und Lizenzvereinbarungen die Verweildauer beeinflussen. Nach Ablauf der Verweildauer müssen die Inhalte und Songs bis zu einer Wiederholung im Programm aus dem Angebot entfernt werden. Lieblingssongs und Beiträge sind in der Regel ein Jahr lang nachhörbar, Nachrichten sieben Tage lang.

Wieso sind nicht alle Lieblingssongs verfügbar?

Manche Lieblingssongs gibt es komplett zum Nachhören, manche werden nur mit ausgewählten Hooks angeboten. Wir arbeiten stetig daran, unser Angebot an Musikinhalten auszubauen.

Wie komme ich nach dem Zurückspulen schnell wieder zum Live-Programm?

In der Radio-App können Sie den Live-Modus verlassen und im Hauptprogramm zurückspulen. Dazu im Maxiplayer die Zeitleiste auf der rechten Seite „zurückschieben“ und so zu Musiktiteln kommen, die bereits im Programm gespielt wurden. Zurück zum aktuellen Programm geht es, wenn Sie im Maxiplayer oben mittig auf die Uhrzeit drücken.

Was macht die neue Radio-App?

Die neue Radio-App bietet ein großes Angebot an Musik, Podcasts, und anderen Audiobeiträgen, das Live-Programm und Webradios. Die neue App steht Ihnen als mobile App für Android bei Google Play und für iOS im Apple App Store zur Verfügung.

Wie ist die App aufgebaut?

Die App besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Bausteinen. Auf der Startseite RADIO finden Sie Highlights, Favoriten der Redaktion, Sammlungen zu verschiedenen Themen, meistgehörte Beiträge und ausgewählte Sendungen. Unter AKTUELL finden Sie aktuelle Nachrichten, Wetterinfos und den Verkehr. Unter FÜR MICH befinden sich Ihre Lieblingsinhalte, also Podcasts oder Sendungen (die sich auch ohne Internetverbindung) jederzeit abspielen lassen.

Welche Voraussetzungen werden benötigt?

Die neue App ist umfänglich barrierefrei gestaltet und kann auf der großen Mehrheit der gängigen Endgeräte und mit den gängigen Betriebssystemen genutzt werden. Die App läuft auf iOS-Smartphones ab dem iPhone 6 unter iOS 12, bei Android-basierten Smartphones ab Android 6. Die App für Android ab Version 6.0 ('Marshmallow') findet man im Google Play Store. Die App für iOS ab Version 12 ist im Apple App Store.

Wir versuchen grundsätzlich, unsere Radioplayer für die wichtigsten Smartphone-Systeme zu entwickeln. Dabei müssen wir aber darauf achten, dass der Aufwand für Entwicklung und Pflege überschaubar bleibt - deshalb beschränken wir unser Engagement hier auf die am weitesten verbreiteten Plattformen.

Wir beobachten aber den Smartphonemarkt genau und passen unsere Strategie an Änderungen am Markt an (wobei natürlich auch der Aufwand in einem sinnvollen Verhältnis bleiben muss). Oft kann man auch auf spezielle Streaming-Apps zurückgreifen, den Stream und alle wichtigen weiteren Funktionen der Apps kann man auch über unsere Website nutzen, die für die Darstellung auf Mobilgeräten optimiert ist.

Wird es die App auch für Tablets und im Auto sowie für Smartwatches und andere Wearables geben?

Die Nutzung der mobilen App ist auch für Tablets im Quermodus optimiert. Eine Umsetzung auf Smartwatches und Wearables und eine Car-Funktion sind bereits geplant, wir werden sie entsprechend kommunizieren und bewerben, sobald diese Versionen verfügbar sind.

Kann ich Sendungen an ein Streaming-Gerät übertragen?

Wenn sich ein Streaming-Gerät wie Google Chromecast oder Apple AirPlay im Netzwerk befindet, dann können Sie die Übertragung über das Verbindungssymbol im Maxiplayer starten.

Kann die App auch im Ausland heruntergeladen und grenzüberschreitend genutzt werden?

Die App ist in den jeweiligen App-Stores auch außerhalb Deutschlands zu finden. Einige Musik-Funktionen dürfen aus rechtlichen Gründen nicht für den Abruf aus dem Ausland angeboten werden. Da der SWR wirtschaftlich mit den Einnahmen aus den Rundfunkbeiträgen umgehen will und sich auf den deutschen Markt beschränkt, kann es auch in diesen Fällen zu Einschränkungen kommen. Ein Login oder eine Abfrage der Identität würde nichts an diesem Umstand ändern, da die Lizenz auf den geografischen Bereich beschränkt ist. Die entsprechenden Funktionen im Livestream sind dann für den Abruf im Ausland gesperrt, das Programm lässt sich weiterhin hören.

Kann ich Inhalte offline speichern?

Podcasts und Sendungen können offline gespeichert und anschließend ohne Internetverbindung angehört werden. Gestartet wird der Download beim Antippen des Buttons (ein vertikaler Pfeil) neben dem Vorschaubild einer Sendung. Offline gespeicherte Inhalte finden Sie im Hauptmenü unter "FÜR MICH".

Wie lange sind Podcasts und Sendungen verfügbar?

Die Verfügbarkeit und Verweildauer von Beiträgen ist gesetzlich über den von den Ländern beschlossenen Rundfunkstaatsvertrag vorgegeben. Je nach Inhalt der Sendung gelten unterschiedliche Regelungen für die Dauer, die der Beitrag angeboten werden darf. Nach dem Drei-Stufen-Test wird die Verweildauer zwischen einigen Tagen oder Monaten festgelegt. Zusätzlich können rechtliche Vorgaben und Lizenzvereinbarungen die Verweildauer beeinflussen. Nach Ablauf der Verweildauer müssen die Inhalte bis zu einer Wiederholung im Programm aus dem Angebot entfernt werden.

Wie werden Datensicherheit und Datenschutz bei der App gewährleistet?

Der Schutz Ihrer Privatsphäre hat für uns höchste Priorität. Deshalb wurde bei der Entwicklung der App sichergestellt, dass sie den hohen deutschen Datenschutz-Anforderungen entspricht. Um die notwendigen Anforderungen zu gewährleisten, sind sowohl der Datenschutzbeauftragte des Südwestrundfunks als auch das IT-Sicherheitsmanagement im SWR eingebunden.

Die App fragt eine ganze Menge Rechte ab. Warum?

Ja, die vielen Berechtigungen sind auf den ersten Blick natürlich ganz schön erschreckend. Aber: Alle diese Rechte sind tatsächlich dafür notwendig, damit die App die Funktionen anbieten kann, die sie anbietet. Auf diese Informationen greift die App allerdings nur lokal auf dem Handy zu. Auf keinen Fall werden Daten an den Südwestrundfunk übertragen. Auch werden keine Daten gespeichert oder an Dritte übergeben. Die Berechtigungen werden ausschließlich für die Benutzung der Funktionen innerhalb der Applikation benötigt.

Im Folgenden versuchen wir, die wichtigsten Zugriffsrechte zu erklären:

Standortdaten: Die Radio-App zeigt Wetter für Ihren Standort an. Deswegen muss sie den natürlich auch erfragen können.

Audio & Foto aufnehmen: Die App hat eine Funktion, mit der man uns direkt Fotos und Sprachnachrichten schicken kann. Dafür muss die App beispielsweise die Kamera und die Steuerelemente dafür nutzen können.

Welche Daten werden erfasst?

Ihre IP-Adresse, Browserkennung und Domain, der Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge sowie der erfolgreiche Abruf werden in Protokolldateien (Logfiles) festgehalten. Diese Daten haben keinen direkten Personenbezug und dienen ausschließlich internen Zwecken. Sie werden keinesfalls an Dritte weitergegeben. Diese Nutzungsdaten helfen uns, die App weiter zu verbessern und das Angebot an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Außerdem können wir so auch die Stabilität und Betriebssicherheit des Systems gewährleisten. Hier finden Sie weitere Informationen zum Datenschutz:

Hinweise zum Datenschutz

Barrierefreiheit der SWR1 App

Bei der Konzeption und Entwicklung der SWR1 App hat das Entwicklungsteam von Anfang an großen Wert darauf gelegt, einen einfachen und barrierefreien Zugang zu den Inhalten zu gewährleisten. Systeminterne Assistenz-Software und Screenreader sind für die Nutzung mit der App für Android und iOS empfohlen. Weitere Informationen zum Thema Barrierefreiheit im SWR finden Sie hier:

Wenn ich die App außerhalb eines WLANs nutze, kommen dann Kosten für die Übertragung mobiler Daten auf mich zu?

Beim Radiohören via Internet fällt grundsätzlich Datenvolumen an. Mit einer Flatrate muss man sich zwar prinzipiell keine Gedanken darüber machen - allerdings drosseln die meisten Provider nach Erreichen eines bestimmten Datenvolumens die Übertragungsgeschwindigkeit. Eine einfach Faustformel ist: Eine Stunde täglich Radio hören mit der App verbraucht im Monat gut 1,5 Gigabyte. Wenn man also häufig übers mobile Internet Radio hört, empfehlen wir eine entsprechende Flatrate.

Was kann ich bei Abspielproblemen tun?

Abspielprobleme, Wiedergabefehler, Abbrüche und ein häufiges Nachladen - das kann viele Ursachen haben. Bitte beachten Sie folgende Hinweise und Lösungsvorschläge:

Besteht eine stabile Internetverbindung zum Gerät? Der Wechsel in ein alternatives Netzwerk oder das mobile Netz bietet sich an, um Probleme mit der Internetverbindung als Ursache ausschließen zu können.

Systemeinstellungen wie die Akku-Nutzung bei Android-Geräten, fehlende Berechtigungen oder zusätzliche Software wie Ad-Blocker können zu Wiedergabefehler führen. Bitte prüfen Sie, ob einige Einstellungen bei Ihnen die Wiedergabe eventuell beeinträchtigen.

Prüfen Sie, ob ein Neustart der App durch aktives Schließen und erneutes Aufrufen das Problem beheben kann.

Bitte schließen Sie Probleme mit Ausgabegeräten wie Lautsprecher, (Audio-) Anschlüsse, Kabel oder der Soundkarte aus.

Führen Sie eine Neuinstallation der App durch. Achtung: Hierbei werden die gespeicherten Daten und Lieblingssongs ebenfalls gelöscht. Sollte das Problem weiterhin fortbestehen, können Sie uns über unser Kontaktformular erreichen. Geben Sie hierbei möglichst genaue Informationen zum verwendeten Gerät und den durchgeführten Lösungsvorschlägen an. Auch eine genaue Beschreibung des Fehlers mit Nennung konkreter Beispiele hilft uns sehr, die mögliche Ursache einzugrenzen.

Was kann ich bei Tonstörungen tun?

Tonstörungen, Aussetzer oder Störgeräusche können viele Ursachen haben. Bitte beachten Sie folgende Hinweise und Lösungsvorschläge:

Bitte schließen Sie Probleme mit Ausgabegeräten wie Lautsprecher, (Audio-)Anschlüsse, Kabel oder der Soundkarte aus.

Wird der Ton mit alternativen Anwendungen bei denselben Geräten wie gewünscht wiedergegeben? Stellen Sie sicher, dass eine Stummschaltung ausgeschlossen werden kann und die Lautstärke der Hard- und Software korrekt eingestellt ist.

Prüfen Sie, ob ein Neustart der App durch aktives Schließen und das erneute Aufrufen das Problem beheben kann.

Führen Sie eine Neuinstallation der App durch. Achtung: Hierbei werden die gespeicherten Daten ebenfalls gelöscht.

Sollte das Problem weiterhin fortbestehen, können Sie uns über unser Kontaktformular erreichen. Geben Sie hierbei möglichst genaue Informationen zum verwendeten Gerät und den durchgeführten Lösungsvorschlägen an. Auch eine genaue Beschreibung des Fehlers mit Nennung konkreter Beispiele hilft uns sehr, die mögliche Ursache einzugrenzen.

Die App ist bei Android nicht als APK verfügbar, weder auf GitHub, noch auf F-Droid usw. Wird die App auch als APK veröffentlicht?

Im Moment ist hier nur die Auslieferung über die jeweiligen App Stores im Fokus, eine Auslieferung auf alternativen Wegen (Download per APK, F-Droid etc.) ist aus verschiedenen Gründen nicht geplant.

Ich habe eine Idee oder Kritik zur neuen App

Wir freuen uns immer über Ideen, Kritik und Verbesserungsvorschläge. Beschreiben Sie uns gerne genau, was Sie sich wünschen. Besonders Beispiele oder Screenshots, auf die Sie sich beziehen, helfen uns sehr dabei, Ihre Idee gut nachvollziehen zu können. Schreiben Sie uns direkt in der SWR1 App per Nachricht ins Studio oder unser Kontaktformular.