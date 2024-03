Gleichstellung im Job - warum Arbeitgeber mehr dafür tun sollten

Vereinbarkeit ist noch zu oft Frauensache, was Führungskräfte zu "Equal Care" beitragen können ++ Neuer Schnitt und neue Erinnerungen - Haarstudios für Demenzkranke ++ Künstliche Intelligenz im Tourismus - Mannheimer KI antwortet auf Bewertungen

Am Frauentag rufen alle nach besserer Vereinbarkeit: Was Arbeitgeber dafür tun können. Mehr Gleichberechtigung wollen viele, doch am Ende sind es weiter meist die Frauen, die den Haushalt schmeißen und die Kinder betreuen, wenn sie krank sind oder die Kita mal wieder kürzer bzw. gar nicht öffnet. Gerade durch den immer brenzligeren Betreuungs-Notstand müssen viele Mütter die Arbeitszeit weiter reduzieren, mit den bekannten Folgen für Einkommen, Karriere und Rente. Das muss doch auch anders gehen, finden auch viele moderne Führungskräfte und wollen in der eigenen Belegschaft Gleichstellung aktiv fördern. Wie? Ein paar Ideen von Unternehmensberaterin und Volkswirtin Jo Lücke im Interview.

Weitere Themen der Sendung:

Friseurmeisterin schafft Wohlfühloasen für Demenzkranke. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Danke für die Rückmeldung!" In Mannheim entwickelte KI antwortet auf Bewertungen. Reportage von Tamara Land.

Wunsch nach Homeoffice und Verdacht auf Altersdiskriminierung. Antworten vom Karriere-Coach Martin Wehrle.

SWR1 Brief der Woche an Lasse Stolley

Andauernd streikt die GDL und jedes Mal wird ein 17-Jähriger dadurch fast obdachlos: Der junge Digital-Nomade lebt seit eineinhalb Jahren in den Zügen der Deutschen Bahn - dank einer Bahncard 100 für die 1. Klasse. Seine Arbeit als IT-Freelancer erledigt er am Laptop, Noise-Cancelling-Kopfhörer verschaffen ein Minimum an Privatsphäre. Und viel mehr hat Lasse Stolley auch nicht im Gepäck. Glosse von Anno Wilhelm.