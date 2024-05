Deine Wahl

Endspurt vor den Kommunalwahlen im Südwesten

SWR 1 Sonntagmorgen – Warum wir gerne wählen gehen

Es sind Millionen Menschen, die auf den 9. Juni mit Spannung und Vorfreude schauen. Für sie ist das Kreuz, das sie bei den Kandidaten ihrer Wahl machen, eine Herzensangelegenheit. Denn bei keiner anderen Wahl geht es um so konkrete Dinge vor unseren Haustüren – der neue Recyclinghof, die Ausstattung von Kindergärten oder die neue Mitfahrbank am Ortseingang. Vieles, was in kommunalen Händen verwaltet und betrieben wird, braucht Unterstützung und Verantwortung von Menschen, die sich in die Gemeinde- und Stadtparlamente wählen lassen.

Was Ihnen ganz persönlich bei dieser Wahl besonders wichtig ist, können Sie uns mitteilen und mit einem Foto zu uns schicken. Einfach die Bildergalerie anklicken … und hochladen …

Wir haben Prominente gefragt, was ihnen bei der Kommunalwahl besonders wichtig ist.

Noch nie eine Wahl verpasst

ARD-Meteorologe Sven Plöger geht aus tiefer demokratischer Überzeugung wählen: Der in Ulm lebende Wetter- und Klima-Experte hat noch nie in seinem Leben eine Wahl verpasst.

Da wird vor Ort überlegt und entschieden. Da nimmt Gesellschaft teil an Politik.

Die Chance, aktiv die Politik mitzugestalten

Vor der Kommunalwahl führt Pfarrerin Katharina Westrich viele Gespräche über Politik und das Leben in Kaiserslautern.

Ob Briefwahl oder vor Ort im Wahllokal: