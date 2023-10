per Mail teilen

Utku Pazarkaya ist Redakteur in der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Er plant Sendungen, schreibt Online-Artikel und ist als Reporter unterwegs.

Utku Pazarkaya SWR

Utku Pazarkaya ist gebürtiger Stuttgarter. Kindergarten, Grundschule, Gymnasium und Studium hat er in Stuttgart absolviert. Das Abitur hat er am Königin-Katharina-Stift Gymnasium, seinen Magister an der Universität Stuttgart erworben.

In seiner Freizeit beschäftigt sich Utku Pazarkaya gerne mit historischen, politischen und naturwissenschaftlichen Themen. Seine journalistische Arbeit ist ebenfalls vielfältig.

Er begleitet mit dem Reportermikrofon Sternsinger, geht an die Uni, um von der Verkostung eines neu entwickelten veganen "Schinkens" zu berichten, podcastet zum Tag der Bibliotheken, spricht mit Meteorologen über die globale Erwärmung und plant als Redakteur regelmäßig Sendungen.