Wir lieben Nudeln und wir lieben One Pot. Also kombinieren wir beides und raus kommt die One Pot Pasta in der Purpur-Variante. Unser SWR1 Pfännle-Pasta-Rezept mit Rote Bete, Hirtenkäse und Fusilli. Ein Topf, ein Traum!

Koch/Köchin: Eberhard Braun Zutaten für One Pot Pasta: 500 g Pasta, z.B. Fusilli

200 g Rote Bete, frisch

500 ml Rote Bete-Saft, milchsauer vergoren

500 ml Gemüsebrühe

150 g Rote Zwiebel, geschält und gewürfelt

2 cm Ingwer, geschält und gerieben

250 g Hirtenkäse

1/2 Bio-Zitrone, davon den Saft und Abrieb

Öl, nach Belieben, z.B. Nuss-Öl

Salz, Pfeffer

Chili

Petersilie

Schnittlauch

Zubereitung One Pot Rote Bete Pasta mit Hirtenkäse & Kräutern Rote Bete schälen und würfeln. In einem Topf Öl erhitzen, Ingwer, rote Bete- und Zwiebelwürfel anbraten. Anschließend Rote Bete-Saft und Gemüsebrühe angießen und aufkochen. Die Nudeln dazugeben und 4 Minuten kochen, dann Deckel drauf und bei mittlerer Hitze weitere 5 Minuten köcheln. Je nach Nudel eventuell noch ein paar Minuten länger kochen. Mit Salz, Pfeffer, Chili, Öl, Zitronenabrieb und -saft abschmecken. Den Hirtenkäse zerkrümeln, mit geschnittenen Kräutern mischen und über die Nudeln streuen. Küchen-Käpsele-Tipps Tipp 1: Dazu passt ein kräftiges leuchtend grünes Kräuterpesto! Tipp 2: Einen Extra-Geschmacks-Kick bekommt die purpurne One Pot Pasta mit frisch geriebenem Meerrettich, denn der harmoniert sehr gut mit roter Bete.