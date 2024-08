Pasta passt immer! Und deshalb haben wir in diesem Jahr für euch die tollsten Nudel-Rezepte und Küchen-Käpsele zusammen gestellt. Wie immer mit regionalen Produkten aus der Heimat.

Das SWR1 Pfännle-Magazin zum Downloaden

Wir alle lieben Nudeln: Sie machen glücklich, sie können Seelentröster sein, sie sind das beste Essen für eine große fröhliche Runde am Küchentisch. Nudeln sind im Handumdrehen fertig und gelingen selbst denen, die sonst nicht kochen können. Sie sind wahre Verwandlungskünstler, von welcher Sauce sie auch gekrönt werden, sie machen satt und: alle – wirklich alle – lieben sie. Nudeln sind einfach Super-Food und Soul-Food zugleich.

Kapitel auswählen Die cremigste Tomatensauce ever (00:00:52 min) Grün, grüner, Kräuterpesto mit Eiswürfeln (00:10:00 min) Süße Bandnudeln mit Bröseln, Blaubeeren und Quark (00:21:12 min)

In dieser SWR1 Pfännle-Saison sind wir also ganz verliebt in diese Alleskönnerin. SWR1 Pfännle-Koch Eberhard Braun schafft wundervolle neue Nudel-Kreationen: zum Beispiel unsere Prächtige-Purpur-One-Pot-Pasta oder Risoni, die mit weißer Schokolade und Karamell in ein unverschämt köstliches Dessert verwandelt werden.