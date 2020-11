Die "Herbergssuche" ist in der Oberpfalz und gelegentlich auch im Rheinland verbreitet. In katholischen Gemeinden können die Bewohner in der Adventszeit ihr Haus der Jungfrau Maria öffnen. Ein Marienbildnis wird am ersten Advent gesegnet und nach dem Gottesdienst aus der Kirche getragen. Danach wird das Bildnis Tag für Tag an eine Familie weitergegeben, die ihm Unterkunft für eine Nacht gewähren. An Heiligabend kehrt das Bildnis pünktlich zum Weihnachtsgottesdienst wieder in die Kirche zurück.