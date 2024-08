Adventskalender für Männer

Sie wollen Ihrem Partner einen Adventskalender schenken und suchen etwas anderes als Schokolade? Wir haben Tipps für kreative Männer-Adventskalender, die jedes Klischee erfüllen.

Pflegeprodukte für Bart und mehr

Voll im Trend: der Bart. Und dieser soll auch dementsprechend gepflegt werden. Mit einem Adventskalender speziell für die Pflege rund um den Bart gelingt das besonders gut. Aber auch der Rest des Gesichts sollte nicht vergessen werden.

Adventskalender mit Produkten für den Bart, das Gesicht oder auch den kompletten Körper gibt es in Drogerien, von gängigen Marken bis hin zu exklusiven High-End-Produkten.

Das Türchen für nach der Arbeit

Besonders beliebt sind Bier-Adventskalender: 24 Flaschen Bier verschiedener Brauereien für 24 Tage. So ist das Feierabendbier für jeden Abend gesichert und nebenbei lernt man noch neue Biersorten kennen und vielleicht auch lieben. Bier-Adventskalender gibt es zum Bestellen im Internet ab ca. 60 Euro. Er kann aber auch selbst gemacht werden, mit einem 24er-Bierkasten und ein bisschen Kreativität beim Bierkauf.

Wem Bier nicht schmeckt oder wer andere Spirituosen bevorzugt, der kann das Ganze auch mit Wein machen, oder Whiskey, oder Gin, oder, oder, oder. Vielleicht bietet ja die Weinkellerei oder Gin Brennerei in der Nähe so etwas an, ansonsten liefern auch Online-Händler. Wein-Adventskalender gibt es ebenfalls ab 60 Euro. Für Gin und Whiskey muss man etwas tiefer in die Tasche greifen.

Food-Adventskalender

Auch Hobbyköche (und welche, die es werden wollen) sollen dieses Jahr nicht leer ausgehen! Wer gerne mal was ausprobiert in der Küche, für den eignet sich ein Gewürz-Adventskalender. Hinter 24 Türchen verstecken sich 24 verschiedene Gewürze und Gewürzmischungen zum Ausprobieren.

Doch nicht nur bei Gewürzen kann man sich zur Weihnachtszeit durchprobieren, sondern auch bei Ketchup, Wurst oder Müsli. Es gibt auch vegane Adventskalender für alle, bei denen es etwas fleischloser zugehen darf oder einen Hanf-Adventskalender mit Hanf- und CBD-Produkten namhafter Marken.

DIY- und Bastel-Adventskalender

Wem noch ein paar Essentials im Werkzeugkasten fehlen oder wem ein großes Bauprojekt bevorsteht, für den wäre ein Werkzeug-Adventskalender eine Idee. Die Kalender gibt es als Starter-Sets mit dazugehörigem Werkzeugkasten oder als Profi-Sets mit Equipment für erfahrene Handwerker.

Für jemanden der noch eine Beschäftigung für Heiligabend unter dem Baum sucht, wäre ein Modellbaukasten etwas. In 24 Tagen sind 24 Teile erhalten, die beim Zusammenbauen das Traumauto ergeben. Zwar nur im Maßstab 1:43, aber immerhin! Es gibt die Modelle von verschiedenen Automarken, so dass für jeden Autofan etwas dabei sein dürfte.

Hobby und Sport

Auch Sportler sollen in der Weihnachtszeit auf ihre Kosten kommen. Für fitnessbegeisterte Männer gibt es Fitness-Adventskalender mit kalorienarmen- und proteienreichen Überraschungen. Für Angler oder Dartspieler gibt es Equipment-Kalender, mit denen das eigene Equipment noch aufgestockt werden kann.