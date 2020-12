Für ein besonderes Jahr ein besonderer Drink - ohne Alkohol. Trotzdem ist dieser SWR1-Silvestercocktail, den wir mit der Stuttgarter Bar Jigger&Spoon entwickelt haben, alles andere als langweilig (und bisschen Strand gibt es trotzdem).

Zutaten:

5 cl Mandarinen-Zitronengras-Cordial

1 cl Tonkabohnensirup

15 cl Tonic-Water

Zunächst 5 cl des Tonic Waters in ein Glas mit Eiswürfeln geben, damit die anderen Zutaten nicht gefrieren. Nachdem der Schaum sich gelegt hat, die restlichen Zutaten hinzugeben und umrühren. Mit einem Mandarinenschnitz garnieren.

Mandarinen-Zitronengras-Cordial

Das ist der schwierigste Teil dieses SWR1 Silvestercocktails und dieser benötigt am meisten Zeit und Experimentierfreude. Dazu aus der Schale von Bio-Mandarinen und Zucker einen sogenannten Öl-Zucker herstellen - also die Schale einlegen. Mit diesem Zucker als Basis und Zitronengras einen Sirup kochen. Für die Säure wird etwas Zitronensäure-Pulver und Apfelsäure-Pulver verwendet und in Wasser aufgelöst. Anschließend die Säure in den Sirup geben und abschmecken.

Einfachere Alternative

Zutaten:

1 Bio-Mandarine

1/2 Halm Zitronengras

2,5 cl Zuckersirup

3 cl Zitronensaft

Mandarine mit Schale waschen und vierteln. Anschließend Halm Zitronengras in Streifen Schneiden. Alle Zutaten im Shaker zerstoßen und anschließend mit Eis kräftig schütteln. Doppelt in ein Longdrinkglas auf frisches Eis abseihen und mit Tonic-Water aufgießen. Verrühren und mit einem Mandarinenschnitz und Zitronengrashalm garnieren.